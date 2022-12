Mercatini e villaggi di Babbo Natale, ecco i magnifici cinque nell'Agrigentino

Alberi di Natale, decorazioni, appuntamenti culinari, concerti e non solo, in città e provincia è già Natale ma che Natale sarebbe mercatini e villaggi di Babbo Natale? Vediamo i più interessanti nell’Agrigentino da visitare durante le festività.

Il grande protagonista in città è senza dubbio il Villaggio di Natale di Villa Bonfiglio, dal 16 dicembre all’8 gennaio con mercatini di Natale, Casa di Babbo Natale, il tutto arricchito da musica tradizionale e spettacoli. Si veste a festa anche Sciacca con la Casa di Babbo Natale allestita in piazza Angelo Scandaliato il 21 dicembre ore 16-20, il 22 dicembre ore 10,30-13 e ore 16-20, iniziativa che sinserisce all’interno di un corposo programma di eventi fatto di percorso presepi, spettacoli, beneficenza e animazione.

Impossibile non menzionare la prima edizione dei "Mercatini di Natale - I Sapori d’Inverno della Terra del Gattopardo a Santa Margherita di Belìce - Città del Gattopardo che si terranno il 16-17-18 dicembre . Qui ci sarà la Casetta di Babbo Natale per i più piccoli e degustazioni tipiche locali, tra cui siringate alla ricotta, pani cunzatu, vastedda del Belice dop e occhi puntati sul Panettone del Gattopardo . Un salto a Casteltermini il 20 dicembre con il mercatino solidale. Babbo Natale arriverà anche a Porto Empedocle il 18 dicembre con il Xmas Village in via salita Chiesa- piazza Vecchia: distribuzione giocattoli con Babbo Natale, mercatino di artigianato, degustazioni e scambio libri. Anche Favara sabato dalle 17 alle 22 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 avrà i suoi mercatini di Natale in piazza Cavour.