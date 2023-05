Da “La pupa e il secchione” alla Scala dei turchi: una settimana di yoga e benessere con Stella Manente

Ha partecipato all’edizione 2020 de “La pupa e il secchione” su Italia Uno, il reality show condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, è stata sul red carpet del Festival del cinema di Venezia 2022 ed è apparsa recentemente sulle copertine di “Grazia”, “Bazaar“ e “The Only One Magazine”. Lei è Stella Manente, influencer con oltre 600 mila follower, mamma da circa un anno del piccolo Levon, avuto dal compagno e modello Ramzi Zaki. Ha scelto la Scala dei turchi per portare in provincia di Agrigento il suo progetto dedicato allo yoga che coniuga benessere e scoperta del territorio.

“Hai mai provato a lasciarti guidare dal movimento delle onde e farti fluire dalla potenza del vento? Hai mai provato a far della tua vita una rinascita, lasciando che la trasformazione si avveri? Esiste un posto in cui gli esseri umani scatenano un equilibrio di meraviglia, esiste una bellezza a cui bisogna mirare guardando il cielo, perdendosi tra i sapori e la cultura di una terra antica. Sto parlando della Sicilia. Esiste un qualcosa che ti porta convivialità, amore, gioia, che ti permette di perderti per ritrovare te stesso”: queste le parole di Stella Manente per presentare l’evento ”White waves” che a giugno arriverà a Realmonte, alla Scala dei turchi, “in uno degli angoli più prestigiosi della Sicilia - come la stessa Stella lo ha definito - che apre le porte di un sogno e ti accoglie in quello che sarà il tuo vero viaggio di vita nella massima purezza della tua espressione. Forse è arrivato il momento di percorrere la tua strada, il tuo arcobaleno interiore attraverso i chakra, facendo sbocciare i petali dei tuoi sensi attraverso degustazioni, profumi, colori e tanto calore. Forse non c’è niente di meglio che praticare yoga in riva al mare, cullati dal suono delle onde, abbandonandoci al fascino dei tramonti, facendoci un regalo di salute e benessere”.

L’appuntamento con Stella Manente è dal 9 al 14 giugno per una “Vacanza yoga” che darà la libertà di esprimersi usando uno stile liquido. ”Proprio come l’acqua si adatta a ogni contenitore - spiega Stella - così la pratica delle asana si adatta a ogni praticante. Essendo un pratica mutuata dalle arti marziali, lavora sullo sviluppo della consapevolezza e dell’intenzione, capace di trasformare la vita e permettere alla versione migliore di noi di risplendere. Praticheremo all’alba e al tramonto perché è il momento esatto in cui il sole sfiora il campo elettromagnetico della terra, quindi si alza la frequenza di vibrazione e noi possiamo assorbire e nutrirci di quella energia. I percorsi culinari proposti sono stati studiati per voi dalla biologa nutrizionista Valeria Cuffaro che ha ideato un menu di cibi funzionali, antinfiammatori ed antiossidanti in sinergia con il focus di trasformazione e rinascita che sara’ il mantra che ci seguirà per tutte le giornate del ritiro”.

Tutti gli interessati possono prendere contatti allo 0922 468634.