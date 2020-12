"Aachoo!!" è l'ultima opera dello street artist Banksy

Si intitola "Aachoo!!" ed è il titolo della nuova opera di Banksy. Il misterioso street artist torna con un nuovo lavoro in epoca Covid-19, documentato attraverso il suo profilo Instagram; questa è la terza opera dell’artista dedicata alla pandemia, dopo i topolini impazziti nel bagno e l’effige dell’infermiera.

Lo stencil ritrae una donna anziana, con un foulard come copricapo, nell'atto di starnutire e nel far ciò perdere la sua preziosa dentiera, ed è apparsa pochi giorni fa su un muro a Totterdown, sobborgo di Bristol, Regno Unito, città natale di Banksy.

Ma questa volta a rendere unica ed incuriosire non è solo l’opera dello street artist: in una delle immagini che accompagnano il post di Banksy, infatti, qualcuno ha evidenziato come possa esservi un importantissimo dettaglio in grado di svelare l'identità di dell'artista stesso. Oltre all'immagine impressa su una casa di Vale Street, infatti, nella foto si vede un uomo, vicino all'opera, che finge di essere investito dallo starnuto della donnina ed un ombrello che quasi gli viene strappato via dalle mani.

Che sia lo stesso artista? È dunque caccia all’uomo, ma nessuno può affermare che quello presente nella foto sia con certezza Banksy, al contrario potrebbe essere il tentativo dell'artista di depistare chi non smette di dargli la caccia o magari chissà, se è un modo per rivelarsi e non siamo alla vigilia di una clamorosa svolta nella carriera di questo geniale artista.