“Tu sei vera”: tutto l’amore per la Sicilia nel nuovo singolo del favarese Paolo Fragapane

È uscito su tutte le piattaforme musicali “Tu sei vera" di Paolo Fragapane, alias Dj Lillo, che rappresenta un vero e proprio omaggio alla Sicilia e all'amore autentico. Un pezzo estivo che mescola emozioni sincere e ritmi coinvolgenti, con un testo che esprime la profondità dei sentimenti e la gioia del ritrovarsi. Una canzone che è soprattutto un inno all'amore vero e alla bellezza delle cose semplici. Il testo racconta di un amore ritrovato dopo mesi di lontananza. Paolo canta di quanto ha aspettato, di quanto gli è mancata la persona amata e della felicità di poter finalmente uscire insieme godendosi la notte sotto la luce della luna e il calore reciproco.

Le riprese del videoclip sono state effettuate in Sicilia. Paolo si è affidato all'artista e videomaker favarese Angelo Jay, noto anche per le sue collaborazioni con grandi brand nazionali. La sua regia cattura con delicatezza le atmosfere e i tramonti di un'isola magica, enfatizzando la bellezza mozzafiato e l'unicità della Sicilia. Nonostante viva in Germania, Paolo Fragapane conserva un legame profondo con la Sicilia e con la sua amata Favara. Nel video appaiono il Farm Cultural Park, il porticciolo di San Leone, i locali Havana e Fronte mare.

Nel videoclip, oltre al duo "Belli Freschi" con Angelo Jay e Peppe Jay, che dalla loro consolle fanno scatenare le ballerine con la canzone di Paolo Fragapane, figura anche Cetty Nicoletti che che incarna perfettamente la tipica bellezza siciliana.