“Tutti pazzi per la pizza", la nostra top five delle migliori in città

E’ uno dei piatti tipici della tradizione italiana, è un simbolo indiscusso della cucina italiana nel mondo. Dalle ricette classiche a quelle gourmet. A fare la differenza l'impasto e la qualità degli ingredienti. Stiamo parlando della pizza. Il nostro viaggio nel mondo del gusto comincia dalla top five delle migliori pizzerie in città. Vediamo insieme le più quotate

1. La Tana del Lupo è una vera esperienza di sapori. Pizza con impasto a lunga maturazione con lievito madre e pizze gourmet. Una grande varietà di proposta attraverso l’equilibrio perfetto tra qualità e tradizione. Sita in Via XXV Aprile

2.Gustissimo Pizza & More. Pizze con lievito madre , Glueten free e impasto multicereale nel locale di Via Imera ce n’è per tutti i gusti. Tra le pizze più originali: la Porcellina con emmenthal e porchetta e quella al kebab.

3. La Giara Dei Fratelli Arcieri.Si trova in Via Unità D'Italia e offre un menù golosissimo. Dagli antipasti i panari alle Montanare fritte. Ci sono le pizze classiche, quelle antiche i cuddriruni, quelle gourmet e non mancano quelle con il pesce: gamberi, tonno, misto mare e chi più ne ha più ne metta.

4.Pizza Lampo da Ettore. Il locale dall’accogliente ambiente rustico e familiare aperto anche a pranzo si trova in Via Giuseppe Garibaldi e oltre alle squisite pizze ci sono tavola calda, pizze gourmet, grigliate di carne, gluteen free, pietanze senza lattosio

5. Le Boccerie. Il ristorante, sito in via Atenea, adotta la formula all day long, si apre al mattino e resta aperto per tutto il giorno fino a sera. Una pizza soffice “alla napoletana”, rigorosamente preparata con un mix di farine autoctone siciliane, un impasto integrale di Maiorca, Tumminia e un pizzico di Grano Arso.Tra le novità in menù la pizza nduja con mozzarella fiordilatte, provola delle madonie, nduja, capocollo di suino nero dei Nebrodi a crudo.