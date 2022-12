Decorazioni natalizie, tre idee originali per le feste

Il Natale sta arrivando e voi siete pronti ad accogliere in casa pranzi e cenoni? Dalla tavola agli addobbi esterni ed interni, passando dall’albero di Natale nulla può esser lasciato al caso. Ecco a voi tre idee ecosostenibili fai da te facilmente realizzabili per rendere la vostra tavola unica in vista di cenoni, pranzi e aperitivi con parenti e amici.

Centrotavola

Che cenone sarebbe senza centrotavola? Arance, fiori secchi o pigne, poggiate su una base di legno con al centro una candela ed il vostro centrotavola è pronto. Si può anche arricchire la base con il polistirolo riciclato in cui inserire rametti di abete, bacche e pigne, per completare è possibile decorare anche con fiocchi in tessuto e nastri del colore che desiderate. La soluzione total green prevede invece l’utilizzo delle arance disposte in cerchio alternate a mele rosse, anice stellato e stecche di cannella.



Portacandele e lanterne

Per creare un’atmosfera in grande stile non possono mancare le candele. Si può avvolgere la candela con legnetti tenuti insieme da un nastro colorato. In alternativa ai legnetti si possono usare anche i tappi di sughero. Anche i barattoli di vetro possono essere usati come portacandele, basterà mettere al suo interno del sale grosso, poi appoggiare la candela e si realizzerà un paesaggio innevato. Anche le mele si prestano a diventare dei portacandele basterà scavare l’interno e inserire al suo interno la candela.





Segnaposti

Per i segnaposti sono tante le idee da realizzare. Si può scegliere lo scacciapensieri natalizio creato con pigne, arance essiccate e cannella, legate con la rafia. Si può realizzare anche una piccola ghirlanda ottenuta intrecciando rametti di abete con bacche. Si può ultimare con un cartoncino colorato a tema natalizio in cui scrivere il nome dell’invitato. Inoltre il portatovagliolo può diventare un segnaposto legando attorno bacche rosse, tocco finale un cartoncino con il nome dell’invitato.