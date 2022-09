Sushi che passione, la top five dei ristoranti in città e provincia

Ormai il sushi è diventato un appuntamento irrinunciabile anche per le famiglie agrigentine. Da quello d'asporto alle cene con amici e parenti al ristorante, sono tutti pazzi per la cucina asiatica. Ma dove trovare il più appetitoso in città e provincia ? Arriva la nostra top five con una selezione di locali, redatta sulla base delle votazioni registrate sul portale Trip Advisor.

1.Bonkei Restaurant( 5 stelle). Situato in piazza Dante 25 a Canicatti. Viaggio nel gusto unico nel ristorante che serve anche cucina italiana e siciliana. “E’ stata un esperienza culinaria, non una semplice cena”, ha commentato uno dei tanti utenti.

2. Yoshi Sushi Bar ( 4 stelle). E’ situato nella piazzetta San Calogero 17/19 ad Agrigento. Sushi Restaurant, pokè, aperisushi e drink. Aperto sia a pranzo che a cena, con servizio di asporto e domicilio.

3. Sun Sushi ( tre stelle e mezzo) . Lo trovate invece in piazza Carmine 1/3. Ristorante con menù assortito e senza limitazioni. Noodles, uramaki vari, tempura e chi ne ha più ne metta anche d’asporto.

4. Gohan Agrigento - Japanese Restaurant ( tre stella e mezzo). Si trova in via Tirreno 3 a Villaggio Mosè poco lontano dalla Valle dei templi e dal centro di Agrigento. Menu alla carta o formula All you can eat per gustare ottimi piatti della cucina nipponica, dal sushi al sashimi, dai fritti alle tempure, il tutto preparato con ingredienti freschi e di qualità.

5.Genki Sushi ( tre stelle e mezzo). Il locale è sito in piazza Regolo Attilio, 35 a Licata. Anche qui sarà possibile trovare Sushi, cibo giapponese e Pesce, immancabile il menù you can eat. Super consigliato dagli utenti del popolo web.