Cena dallo "stellato" Pino Cuttaia e poi visita alla Valle dei Templi: vacanze agrigentine per Stefano Accorsi

Agrigento continua ad essere meta di grandi vip e veri personaggi dello spettacolo. Dando retta a Pindaro che la definì “la più bella fra le città dei mortali”, Agrigento ha incantato anche uno degli attori più importanti del panorama cinematografico, ovvero Stefano Accorsi. Uno dei volti più ricercati del cinema italiano ha fatto tappa ad Agrigento. Non un viaggio “mordi e fuggi”, Accorsi ha trascorso più di qualche giorno all’ombra della Valle dei Templi.

L’attore bolognese, volto storico dei film di Gabriele Muccino, è rimasto incantato dalle bellezze agrigentine. L’artista ha documentato tutto sui suoi canali social: ha dapprima cenato a “La Madia” ristorante stellato di proprietà dello chef licatese Pino Cuttaia e poi si è lasciato coccolare dalle bellezze della Valle dei Templi.

Il 50enne, in compagnia della sua famiglia, ha passeggiato al tramonto tra le bellezze archeologiche. “Questo – scrive Accorsi su Instagram riferendosi al tempio della Concordia – è il tempio meglio conservato al mondo”. L’attore è stato protagonista di film come “L’ultimo bacio”, ma anche “Le fate ignoranti” sotto la regina del regista Ferzan Ozpetek, “Romanzo criminale” ed anche “Radiofreccia”, film che lo lanciò che nel cinema che conta. Stefano Accorsi per le sue vacanze estive, dunque, ha scelto la Sicilia ed Agrigento rimanendone piacevolmente sorpreso.