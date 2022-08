Spiagge bianche, il paradiso a due passi da casa

Il nostro tour tra le innumerevole bellezze che racchiude il territorio di Agrigento prosegue per conoscere le numerose spiagge bianche, veri e propri angoli di paradiso a due passi da casa, in cui l’azzurro del cielo si incontra con il candore delle spiagge, mete obbligatorie per i turisti ma soprattutto luoghi suggestivi che lasciano senza fiato anche gli abitanti della zona. Vediamo insieme le più suggestive.

In cima alla lista c’è sicuramente la Scala dei Turchi. Sito patrimonio Unesco è di una bellezza mozzafiato, nell’antichità vista la posizione al riparo dai venti era un approdo sicuro per i pirati, oggi è tra le mete con maggiore attrazione turistica, insieme alla Valle dei Templi. Da visitare anche Punta Bianca, un posto magico e unico, un vero paradiso terrestre per vivere dei momenti di relax immersi nella natura. La spiaggia di Zingarello a San Leone non lontana da Punta Bianca è un vero spettacolo a livello naturalistico con acque chiare e cristalline. Circondata dalla pineta invece la Spiaggia bianca di Eraclea Minoa vicina ai resti archeologici. Da ricordare anche la Spiaggia Torre del Barone a Sciacca, il litorale di ghiaia ai piedi della bianca scogliera rende questa location magica.

Se ci spostiamo a Lampedusa c’è la spiaggia di Cala Croce, tra le più amate dell’Isola, grazie alla trasparenza delle acque si potrà ammirare nel suo splendore la fauna tipica del territorio. Un gioiello tutto da scoprire è invece la Spiaggia dei Conigli nella Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” uno scenario da sogno immerso in un’atmosfera incantata motivo per il quale è stata incoronata la spiaggia più bella del mondo, nella parte sud ovest dell’Isola c’è invece l’isolotto dei Conigli dove vive il gabbiano reale che nidifica in questa area.