La soap "Un posto al sole" promuove la città dei templi, gli attori: "Andiamo in vacanza lì"

Nella fiction più seguita degli ultimi vent'anno si è parlato di Agrigento. In uno spezzato di "Un posto al sole", soap opera in onda su Rai 3 si è programmata una vacanza. A parlare della città dei Templi è stato Peppe Zarbo, agrigentino doc che interpreta il ruolo di Franco Boschi.

E' proprio lui ad annunciare insieme ad Angela - donna che nella fiction interpreta il ruolo della sua compagna di vita - una vacanza di ben tre mesi ad Agrigento. "Dove andiamo? In un posto stupendo.

Stiamo in relax pr tre mesi, lasciamo Napoli e per il periodo estivo ci trasferiamo in Sicilia". Franco e Angela dicono alla piccola Bianca di volere trasferirsi per un periodo ad Agrigento, "presentando" la città come un lugoo stupendo, citando anche la Valle, la Scala dei Turchi e la nomina a capitale della cultura 2025. Uno spot promozionale fatto tutto d'un fiato, in una delle soap opere italiane più longeve di sempre.