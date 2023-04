Lo smartphone a tracolla: l'accessorio minimal alla portata di tutti

Spopola, già da qualche anno, la moda del telefono a tracolla. Ovvero, una custodia che ci permette di avere il nostro smartphone sempre a portata di mano.

Quante volte ci è capitato di non trovare il nostro cellulare? Dentro la borsa, sperduto in qualche tasca, senza riuscire a tirarlo fuori per immortalare i momenti migliori.

Le principali maison di moda si sono affidate ai propri designer per realizzare delle vere e prorie mini-bag di ultima tendenza. Qualcuno ha anche scelto di inserire delle apposite tasche per il gloss.

In pelle, in tessuto ma anche in silicone, con cinturino intrecciato e resa lussuosa da degli swarovski: è corsa alla custodia migliore.

L'accessorio minimal, come scritto in precedenza, è stato celebrato dalle principali maison di moda. Infatti, le mini-bag sono state proposte anche in diverse sfilate.

Una vera e propria mania che sta facendo innamorare tutti. Ma quanto costa una custodia di questo genere? Il prezzo varia. Ovviamente si parte da una base di nove euro, fino ad arrivare a più di 300 euro. Il mercato è pieno, ed ogni azienda - piccola, media o grande che sia - si rivolge al proprio pubblico.

Chi ha iniziato ad usare la tracolla per il telefono è il soggetto che è perennemente in movimento. Lavoratori che viaggiano, o gente che trascorre molto tempo in trasferta. Chi, dunque, - per lavoro - deve avere sempre il telefono con sè, la tracolla è la scoperta più utile.

E' stato anche promosso dai viaggiatori, gente che ama camminare e condividere il proprio cammino. Ininfluente, invece, per chi fa un lavoro da scrivania, oppure una vita molto più sedentaria.