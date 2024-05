"SicilyFest" di Londra: sul palco anche Lello Analfino

Ci sarà anche Lello Analfino sul palco del "SicilyFest" London, una delle fiere a tema Sicilia più grandi d’Europa. La fiera, che conta 7mila ingressi quotidiani. Lello Analfino si esibirà domenica alle 13, con la direzione artista è a cura dell’agenzia siciliana, con base anche a Londra, Gomad concerti.

Il "SicilyFest" ha come obiettivo quello di creare un senso di comunità attraverso i piaceri semplici, ma fondamentali della vita, come la musica e il cibo. Tutto si svolgerà all’interno di un vivace street market pieno di venditori siciliani che mostrano con orgoglio i loro tesori culinari per un delizioso viaggio attraverso il ricco patrimonio gastronomico siciliano.

Gomad concerti e la sua partner Gomad events sono attive nel Regno Unito dal 2011 e hanno organizzato concerti di artisti italiani a Londra e in Europa come i live di Calcutta, Ghali, Guè, Boomdabash, Lazza, e altri festival internazionali: “siamo felici di iniziare questa collaborazione – spiegano Giulio Castronovo e Dario Caretto di GoMad Concerti - dopo oltre 10 anni di produzione di eventi a Londra con grandi nomi di artisti italiani, un modo per coniugare la nostra nuova direzione che ci vede da un paio di anni produrre anche grandi eventi in Sicilia. Abbiamo scelto una direzione artistica in collaborazione con la produzione del Sicily fest e, partendo dalle richieste e dai feedback ricevuti, abbiamo concordato una partnership anche con la Puglia inserendo il secondo giorno l’Orchestra della Notte della Taranta grazie al nostro partner Mollys Arts. È uno degli eventi europei più grandi centrato sulla sicilianità e crediamo che sarà un’ottima vetrina internazionale anche a livello musicale per i musicisti siciliani”.

“Felice di rappresentare la Sicilia nel Regno Unito – dichiara Lello Analfino - e di sentirmi oramai parte di questa grande famiglia che è Sicily fest, orgoglio delle eccellenze siciliane nel mondo, concentrato di colori, sapori, odori e suoni dell’isola più bella del modo”.