Circolo Empedocleo, cercasi attori e attrici per la nuova stagione del “Teatro da camera”

La stagione 2023/2024 del “Teatro da camera” al Circolo Empedocleo è ormai alle porte. I promotori dell’iniziativa, Giuseppe Adamo e Mario Gaziano, sono al lavoro per allestire il nuovo cartellone ma soprattutto per reclutare attori e attrici da inserire nella compagnia per arricchire il cast degli spettacoli.

Per questo - hanno fatto sapere attraverso i canali social - è stata indetta una selezione che si svolgerà, attraverso un apposito incontro-conversazione con gli aspiranti attori, nella giornata del 14 settembre a partire dalle 17,30 nei locali del Circolo Empedocleo in piazza San Giuseppe ad Agrigento (di fronte l’ex Collegio dei Filippini). Si cercano in particolare attrici da 20 a 35 anni e attori da 25 a 45 anni.