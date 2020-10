Villaseta, quella pericolosa perdita di acqua presente da mesi

Persiste da parecchi mesi se non addirittura da anni una perdita di acqua altezza passaggio a livello quartiere Villaseta che, forse, passa come una normale perdita, sottovalutata da tutti. Asfalto molto consumato e presenza di acqua per strada diventa veramente pericolosa per chi transita in quel punto, dove giornalmente mezzi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, Polizia Locale quindi automontate, che possibilmente in soccorso trovano "acquaplaning" In tal senso è doveroso ricordare a chi di competenza che ad Agrigento l'acqua viene pagata Cara e Amara "Champagne" quindi è uno spreco che tutti noi paghiamo a caro prezzo.