Manca l'illuminazione e i "lanciatori" seriali se ne approfittano: è allarme al Villaggio Mosè

Segnalo la presenza di rifiuti abbandonati costantemente lungo la via Rosario di Salvo (via di collegamento tra via Dei Fiumi e viale Cannatello, al Villaggio Mose’). È vergognoso vedere una via, in pieno centro abitato e molto trafficata, in queste condizioni. Aggiungo che la mancanza di illuminazione pubblica proprio in quel tratto, influisce in modo prevalente sulla inciviltà di alcuni passanti!