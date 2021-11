Via Gaglio: buca riparata venerdì e già sprofondata, i residenti: "Serve diligenza"

I residenti della via Gaglio e Graceffo di Agrigento, nel quartiere campo sportivo, da tempo lamentavano che all’altezza del civico 7 della via Gaglio era presente una profonda buca nel marciapiede dalla quale fuoriusciva spesso acqua creando grave pericolo ai passanti.

Ebbene, lo scorso venerdì gli operai del Comune hanno tamponato il pericolo apponendo un po’ di catrame senza curarsi del fatto che dopo qualche tempo, la buca senza una consolidata base, sarebbe nuovamente sprofondata. Ebbene, ad appena due giorni, domenica quel poco di asfalto sposto dagli operai in maniera poco professionale ha finito per tradursi nuovamente in un pericolo sprofondando in parte di esso.

Chiediamo al sindaco maggiore attenzione per la città e maggiore controllo verso gli operai che a quanto si può vedere non eseguono i lavori con la diligenza del buon padre di famiglia e che poi finiscono per costare molto di più alle tasche dei cittadini.