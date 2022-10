Carcasse di topi in putrefazione in via Toniolo: rinvenute vicino la scuola Castagnolo

Nella scalinata che costeggia via Toniolo e la scuola Castagnolo - Esseneto, oltre alla spazzatura, sono state rinvenute due carcasse di ratti in putrefazione. I ragazzi hanno dovuto assistere a tale ulteriore degrado. Non posto foto per decoro. Si segnalano anche escrementi di cane abbandonati nelle "aiuole" e sul marciapiede dinanzi all'ingresso della scuola Esseneto. Data la buona volontà della vostra amministrazione nel rinnovare la raccolta dei rifiuti, suggerisco un paio di cestini proprio per gli escrementi di animali.