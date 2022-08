Svincolo chiuso da anni a Villaseta vicino la casa di Pirandello: “Perchè non aprirlo per snellire il traffico?”

Gallery





"Ad Agrigento siamo abituati tutti, nessuno escluso, a complicarci la vita. Esiste uno svincolo, all'altezza del distributore di benzina posizionato subito dopo l’ ingresso del piazzale Luigi Pirandello - per chi proviene dal centro commerciale - che, se fosse aperto al transito, potrebbe essere utile per snellire il traffico e migliorare la salute dell’ automobilista.

Invece no, bisogna far soffrire chi percorre quella strada per ben 3-4 volte al giorno. Non parliamo in questo periodo con l’ aumentare del traffico, quando si formano chilometri di fila. Uno svincolo esistente da anni solo da ripristinare, abbandonato e divenuto una discarica. Tanti soldi spesi inutilmente negli anni passati , che potrebbero essere utili almeno in questo periodo per alleviare lo stress che ci costringe a rimanere intrappolati per ore solo per percorrere poco meno di 1 chilometro".