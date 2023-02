Gallery





Nella via Tito Speri, ad Aragona, in particolare nel centro storico, il manto stradale presenta diverse buche. Inoltre, a causa delle piogge abbondanti, si creano delle pozzanghere pericolose lasciando la strada allagata in alcuni tratti. Si richiede un intervento per evitare pericoli per la circolazione sia a piedi che a bordo di mezzi.