Villaseta, rifiuti abbandonati vicino a cabina contatori in via Dell’autonomia: disagi per i residenti

Via dell'Autonomia · Villaseta

Gli abitanti di via Dell’autonomia, nel quartiere di Villaseta, segnalano un continuo abbandono di rifiuti che ha avuto inizio dall’entrata in vigore della raccolta differenziata. La spazzatura, secondo la testimonianza dei residenti, viene depositata vicino agli alloggi dei contatori della luce con pericolo di incendio. Tutto ciò causa un degrado dell’ambiente con condizioni igienico-sanitarie carenti difficoltà per il passaggio dei pedoni.

“Nonostante varie segnalazioni agli organi di competenza - dicono i residenti - non abbiamo ancora avuto riscontri. Basterebbe un richiamo a chi abita nella palazzina numero 11 intimando di non creare discariche abusive e di mantenere un comportamento civile”.