Villaggio Mosè, perdita d'acqua manda in tilt il cavo sotterraneo dell'Enel

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

SONO GIA' ALLA DECIMA TELEFONATA PRIMA A GIRGENTI ACQUE E DOPO AD AICA IL NUOVO GESTORE. E' DALLA PASSATA GESTIONE CHE CHIAMO GLI UFFICI PREPOSTI DICENDO CHE IN VIA SANTA CATERINA DEI CILICI AD AGRIGENTO VILLAGGIO MOSE'. C'E' UNA GROSSA PERDITA D'ACQUA TANTO CHE HA MANDATO IN TILT IL CAVO SOTTERANEO DELL'ENEL ED UNA PERDITA DI LIQUAMI FOGNARI CHE INVADANO LA SOTTOSTANTE . DUE MESI FA HO TELEFONATO AI CARABINIERI DEL VILLAGGIO MOSE' , ANCHE LORO HANNO CHIAMATO SIA GIRGENTI ACQUE CHE AICA OGGI , MA NON E' SUCCESSO NIENTE. COSA DOBBIAMO FARE, FORSE UNA DENUNCIA PIU' FORMALE???? GRAZIE