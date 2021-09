"Orario dei bus da rivedere": studenti ed impiegati di contrada Fontanelle costretti ad attenderlo per un'ora

Mi chiamo Cinzia Carapezza e volevo segnalare il disagio che vivono studenti e impiegati che abitano a Fontanelle. Le lezioni terminano alle 14 e, una volta usciti da scuola, sono costretti ad attendere l'autobus delle 15 per tornare a casa. Tutto questo perchè la TUA effettua corse ogni ora esatta e quindi tanti ragazzi, ma anche impiegati, che escono da scuola o dagli uffici alle 14 non hanno materialmente il tempo di prenderlo. Non sarebbe opportuno che il Comune mettesse a disposizione qualche altra corsa per Fontanelle come tutte le altre città civilizzate?