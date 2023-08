Niente catamarano da Lampedusa a Porto Empedocle, sostituito dal traghetto: “attese e disagi per i passeggeri”

“Il catamarano in partenza da Lampedusa e diretto a Porto Empedocle non è partito e tante persone sono state costrette ad attendere alcune ore. Il traghetto in sostituzione del catamarano - racconta un nostro lettore, Davide Cappellani - doveva arrivare alle 11 del mattino ma è stato comunicato che sarebbe stato disponibile dopo circa 4 ore. Ovviamente tutte le persone sono rimaste fuori dal terminal in quanto la struttura non è stata mai consegnata alla città (almeno così dicono) e non c’erano a disposizione servizi igienici o zone apposite per attendere il traghetto senza patire i disagi. Ad aspettare c’erano anche tanti bambini”.