Roberta Zicari: "Montaperto al buio da 15 giorni"

Montaperto senza luce.

"Ho segnalato all'assessore Vaccaro che in Via Pozzo Nuovo, nella frazione di Montaperto, l'illuminazione pubblica è guasta. Ho ricevuto la segnalazione dagli abitanti della zona che subiscono questo disagio già da circa 15 giorni". Lo comunica Roberta Zicari, e prosegue: "Ringrazio l'assessore Vaccaro per la sua disponibilità. L'assessore, infatti, ha immediatamente chiamato i tecnici della Gemmo per risolvere il problema".

"È necessario rifare una tratta dell' impianto, usurata a causa delle piogge torrenziali dei giorni scorsi. Si aspetta l'autorizzazione dell'UTC per iniziare i lavori". Dice l'assessore Vaccaro e chiosa: "Voglio rassicurare gli abitanti di Montaperto sul fatto che mi impegno a seguire personalmente la vicenda, e chiedo loro un po' di pazienza. Nel più breve tempo possibile ripareremo il guasto" Assessore Giovanni Vaccaro