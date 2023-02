Da mesi una estesa voragine si è aperta in Largo dei Piani, centro del quartiere Marina. Oltre a costituire un grave pericolo per le persone, deturpa uno dei posti più caratteristici di Licata, meta di turisti. A far da contorno, l'erbaccia alta, ricettacolo di spazzatura e zecche, sotto ai murales dedicati a Rosa Balistreri. Si invita chi di dovere ad un presto intervento.