Perdite d'acqua a Villaseta, un residente: "Intervenga il sindaco"

"Dopo svariate segnalazioni sono state in parte liberate solo le cunette da erbaccia e rifiuti ma la perenne perdita che persiste da un anno circa continua ad esserci. Una domanda nasce spontanea. Dato che stiamo perdendo migliaia di litri di acqua, ritenuta da alcuni come un bene di scarsa necessità, dopo svariate segnalazioni non si interviene in merito, non credo che un funzionario, un addetto della Girgenti Acque, un qualsiasi impiegato non riesce a segnalare questo bene di prima necessità che noi utenti paghiamo caro e amaro. Chiedo al signor sindaco di poter intervenire facendo diminuire il prezzo, dato che risulta uno dei più cari d'Italia".