"Ci sono dei gattini intrappolati dentro un muro": i vigili del fuoco intervengono e li salvano

"Ci sono dei gattini intrappolati all'interno di un muro in via Demetra, proprio accanto al supermercato Penny Market che non riescono ad uscire": questa la segnalazione di un'agrigentina che si trovava sul posto per fare la spesa e che ha sentito il miagolìo.

È stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto per intaccare il muro che è di proprietà privata.

Aggiornamento: l'operazione è andata a buon fine: non ci sono più gatti intrappolati, l'incolumità di nessun animale è a rischio. Il proprietario del muro in questione si è subito messo a disposizione consentendo ai vigili del fuoco d'intervenire e di effettuare tutte le manovre e gli interventi necessari per creare un passaggio agevole.

Adesso i gatti hanno facolta di entrare ed uscire senza alcun pericolo.