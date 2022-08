Fontana di Bonamorone di nuovo bloccata: “tante famiglie rimaste senz’acqua”

La fontana di Bonamorone, l'ultima fontana di Agrigento, è stata bloccata di nuovo e tante famiglie sono rimaste senza acqua. "Speriamo che la causa non sia quella di tempo fa, cioè per permettere ad una campagna limitrofa (il cui proprietario era amico del sindaco) di potersi accaparrare la preziosa acqua e interrompere una tradizione millenaria di Agrigento. Si prega, quindi di intervenire per non fare morire quella che è stata dichiarata l'ultima fontana della città".