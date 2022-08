Falò abusivi di Ferragosto, la spiaggia del Viale delle Dune si “risveglia” con la cenere dei barbecue

Via Ferdinando Magellano · San Leone

Questa mattina, lunedì 15 agosto alle 10, nella spiaggia del Viale delle Diune a San Leone, nel tratto di mare di fronte al ristorante "Bellu Pò", sono stati trovati i resti di un falò non autorizzato con la cenere ormai spenta di una brace utilizzata per un barbecue abusivo. Ma anche spazzatura e legname trasportato sull'arenile per accendere il fuoco.

Gli organi competenti, evidentemente, non hanno effettuato i necessari controlli durante la notte di Ferragosto.

