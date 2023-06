Elezioni Unipa: Intesa Universitaria elegge Giardina, Ciotta, Gulisano e Milisenda agli Organi superiori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si sono svolte giorno 30 e 31 le votazioni per il rinnovo della rappresentanza in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione Unipa, al Comitato per lo Sport Universitario e al Consiglio di Amministrazione ERSU. La Coalizione composta da Intesa Universitaria, RUM – Rete Universitaria Mediterranea, UDU Palermo – Unione degli Universitari, Reazione, AISA – Associazione Italiana Studenti Architettura e Alfaomega elegge: la dottoranda Ilenia Concetta Giardina (213 preferenze), Andrea Messina (5300 preferenze) e Alessandro Mallei (1390 preferenze) al Senato Accademico, Sergio Calogero Ciotta (5479 preferenze) al Consiglio di Amministrazione Unipa, Serena Gulisano (6242 preferenze) al CSU (Comitato per lo Sport Universitario), Giovanni Milisenda (4883 preferenze) e Irene Ferrara (2900 preferenze) all’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) Palermo. “Una comunione di intenti che porta ad un importante risultato. - dichiara Calogero Sabella, Presidente dell’Associazione Studentesca Intesa Universitaria - La nostra Coalizione ha oggi l’onere di rappresentare tutti gli studenti universitari, ponendo particolare attenzione sui poli territoriali di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, e di rendere Unipa un Ateneo a portata di Studente. Si conquista inoltre la maggioranza della rappresentanza studentesca in seno al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. Palermo, un altro passo volto a garantire sempre più la tutela del Diritto allo Studio per tutti gli studenti, tra cui rientrano, oltre quelli dell’Università degli Studi di Palermo, quelli della LUMSA di Palermo, quelli dell’Accademia di BBAA. di Palermo, Trapani e Agrigento, quelli dell’ABADIR di San Martino delle Scale, del Conservatorio di Musica di Palermo, di Trapani e dell’Istituto Musicale di Ribera”. Svolte nello stesso periodo anche le votazioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca nei 13 dipartimenti dell’Università degli Studi di Palermo dove Intesa Universitaria elegge ben 67 rappresentanti. “Già nel biennio 2019-2021 sono stata eletta in Senato Accademico in qualità di rappresentante degli Studenti. Inizia oggi un nuovo percorso volto a tutelare i diritti di tutti i Dottorandi e non solo” – Dichiara la Neo-senatrice Ilenia Concetta Giardina. “Da diversi anni Intesa Universitaria opera all’interno del Consiglio di Amministrazione Unipa.

È questa la naturale continuazione di un percorso di sana rappresentanza iniziato più di venti anni fa e portato avanti dai precedenti Consiglieri di Amministrazione Unipa, Adele Nevinia Pumilia e Davide Cino” – Afferma Sergio Calogero Ciotta, Neo-eletto al Consiglio di Amministrazione Unipa. “Questo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Quello che proponiamo è un cambio di marcia nel ruolo del Comitato per lo Sport Universitario all’interno dell’Università degli Studi di Palermo. Nel panorama universitario lo sport è stato spesso dimenticato, il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare sempre più le strutture messe a disposizione per gli studenti universitari. Lo sport è fondamentale al fine di far raggiungere agli studenti un maggior benessere fisico e psicologico” – dichiara Serena Gulisano, Neo-eletta al Comitato per lo Sport Universitario. “Intesa Universitaria ha oggi modo di continuare a lavorare all’interno dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio dopo i vari obiettivi raggiunti dal nostro CdA Ersu uscente Giorgio Gennusa. Si raggiunge oggi la maggioranza della rappresentanza studentesca in seno all’organo ma, non possiamo fermarci qui, il diritto allo studio va tutelato ogni giorno e noi continueremo a farlo con ogni strumento a nostra disposizione” – Afferma lo studente della residenza un lo studente della residenza universitaria San Saverio Giovanni Milisenda, Neo-eletto al Consiglio di Amministrazione dell’ERSU Palermo.