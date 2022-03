Villa Bonfiglio in stato di abbandono, una cittadina: "Quanta nostalgia"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci troviamo dentro la Villa Bonfiglio, Viale della Vittoria, Agrigento. Luogo frequentato quotidianamente da centinaia di bambini, adulti che fanno la loro corsetta, alcuni insieme ai loro amici a 4 zampe, adolescenti che si scambiano i primi baci sulle panchine. Conservo e custodisco dentro i miei ricordi la domenica mattina q, quando dopo la messa, si andava a giocare nello splendore della Villa o semplicemte a guardare i pesciolini rossi della fontana sempre in funzione. Oggi tutto ciò sembra molto lontano nella realtà dei fatti. Sono state ripristinate le piante con i vasi e messa in risalto la fontana (malfunzionante) con il Monumento dei Caduti in Guerra.Ma facendo un giro su incontrano numerose criticità. Nell'area dedicata ai giochi, quindi ai bambini, crescono rigogliose erbacca in cui si annidano pericolosi insetti. Si notano topi, ormai carcasse che non sono proprio un bel vedere oltre che un proliferarsi di malattie. Il mio pensiero è rivolto a tutti coloro hanno a cuore la nostra città è vorrebbero vederla con gli stessi occhi miei nostalgici.