Degrado in centro città, un residente: "Situazione invivibile in via Giovanni XXIII"

Ci troviamo in Via Giovanni XXIII, strada che porta a un'imponente struttura sanitaria.

Passeggiare è un incubo, bisogna concentrarsi su cosa scansare prima, se le numerose buche, le erbacce parassite oppure i rifiuti. Uno slalom nel degrado più vergognoso, con buona pace per disabili, persone anziane e bambini, i soggetti più fragili.

Le immagini possono risultare forti, ma è una scomoda verità che si verifica spesso quella di trovare carcasse di animali per mesi, fin quando non vengono ricoperti dalle erbacce. Chiediamo il diserbo e la pulizia, nonché la messa in sicurezza.”