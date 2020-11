Villaseta dimenticata e facile preda del degrado, un residente: "Il nuovo sindaco non ha mantenuto le promesse"

"Sono passati quasi 2 mesi da quando la nuova amministrazione ha assunto la guida di Agrigento. Il quartiere di Villaseta (via Mongitore) vive nell'abbandono più totale che mai". E' questa la denuncia fatta da un agrigentino. L'uomo, un residente di Villaseta, fa appello al sindaco Miccichè. "Per noi non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B'. Queste sono le parole che il nostro sindaco ha ripetuto per mesi durante la campagna elettorale. Purtroppo, tante promesse e pochi fatti".