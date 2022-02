Via Felice da Sambuca, i residenti: "La strada non è praticabile, centinaia di buche in pochi metri"

"La via Felice da Sambuca non è praticabile. Si contano centinaia di buche in un percorso di 1300 metri". A denunciarlo sono i residenti della zona che si trova tra Agrigento e Aragona, lungo la statale 122 "Corleonese Agrigentina".

Seecondo chi abita qui, infatti, in circa 1300 metri di strada si conterebbero numerosi crateri dovuti al tempo e alla mancanza di manutenzione.