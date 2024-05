"Degrado all'altipiano Lanterna di Porto Empedocle": la denuncia dei residenti

Gallery







Ormai da tempo non viene più ripulita l'intera zona alta di Porto Empedocle. Le immagini pubblicate riguardano il quartiere sito in Via Eolo, un complesso di abitazioni dove l'incuria e l'impossibilità al passeggio regnano sovrane. Quel che peggio è che, nelle ormai remote operazioni di pulizia considerate "straordinarie", non veniva minimamente utilizzato un diserbante in grado di bloccare per un periodo di tempo la ricrescita di piante infestanti, rendendo l'intero lavoro vano. Sarebbe opportuna e necessaria una pulizia dell'area in vista delle alte temperature.