"Ci sono dei gattini intrappolati dentro un muro": i vigili del fuoco non possono intaccarlo perché di proprietà privata

Via Demetra, 1 · Centro città

Ci sono dei gattini intrappolati all'interno di un muro in via Demetra, proprio accanto al supermercato Penny Market" che non riescono ad uscire.

Ad accorgersene e a segnalarlo è stata un'agrigentina che si trovava sul posto per fare la spesa e ha sentito il miagolìo degli animali letteralmente "murati".

È stato chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto ma non è stato ancora possibile liberarli in quanto è necessario demolire parte del muro che è di proprietà privata.