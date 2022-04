Asfaltata grata per il deflusso delle acque piovane, preoccupazione in via Neve

In via Neve, all'altezza del civico 58, è stata ricoperta ed asfaltata una grata per il recupero delle acque piovane. "Una cosa allucinante solo a dire! Hanno deciso di coprire di catrame la caditoia poiché, secondo quanto raccontato, si riscontrava un’infriltrazione di acqua sotto il piano strada. Questo crea un grande disagio alla città, poiché essendo una via in pendenza si viene a creare un fiume in piena fino alla fine strada se le acque non vengono intercettate a metà percorso" - segnala un lettore di AgrigentoNotizie - .

"Chiedo che almeno il sindaco o chi per lui ne ripristini la funzionalità. Se fosse stato il Comune è illecito chiudere i tombini, con conseguenti intasamenti. Se invece fosse stato qualche cittadino, vuol dire che siamo alla frutta".