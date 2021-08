Ambulanza guasta per un problema tecnico, la denuncia: "Tempi lunghissimi per attendere mezzi alternativi che arrivano da altri territori"

Sono Nicolò Castronovo, uno studente di scienze infermieristiche di Palma di Montechiaro.

Segnalo un grave disservizio che incombe sull'incolumità della popolazione palmese.

Da ormai quasi un mese manca l'ambulanza del 118 nella postazione di via Maccacaro n°1, presso il poliambulatorio di Palma. "A causa di un guasto tecnico", ci fanno sapere dalla Seus, società che gestisce il servizio di emergenza e urgenza 118 in Sicilia.

Non è insolito che a Palma di Montechiaro si verifichino analoghe situazioni: già molte altre volte l'ambulanza del 118 è stata in fermo tecnico, con il conseguente grave rischio di attendere un'ambulanza che, se non è già impegnata in un altro intervento, deve giungere da altri comuni limitrofi con un esponenziale aumento dei tempi di attesa, anche di mezz'ora o forse più, in risposta alle richieste di soccorso che giungono al numero unico d'emergenza 112.

Più volte ho tentato di sollecitare io stesso il ripristino del mezzo di soccorso, o quanto meno l'immediata sostituzione dell'ambulanza considerando che i tempi previsti per la riparazione sono molto lunghi.

Personalmente, in questi giorni, mi sono trovato ad assistere ad una situazione in cui era richiesto un mezzo di soccorso, in via Tenente Palma, dove una signora con una frattura scomposta alla caviglia ha dovuto attendere l'ambulanza per più di mezz'ora!

Oltre alla grave tragedia del piccolo Calogero Cammalleri, morto in un tragico incidente autonomo che ha segnato il cuore del nostro paese, dove era richiesta urgentemente un'ambulanza che è poi giunta dal Villaggio Mosè di Agrigento che dista da Palma ben 22 km, con un tempo stimato di 30 minuti!

Sarebbe anche opportuno considerare che a Palma di Montechiaro in estate si moltiplica la popolazione con un sostanziale aumento delle richieste di soccorso. Quindi già non basterebbe una sola ambulanza del 118 a far fronte a tantissime richieste di soccorso, figuriamoci se no c'è neanche quella, che è ancora peggio!