Niente acqua in via Manzoni, gli abitanti: "Ma che fine fa l'acqua destinata a questa strada?"

Ancora disservizi dell'Aica. In via Manzoni Agrigento, niente acqua da domenica 5 maggio e l'Aica informa che l'acqua sarà erogata giovedì 16 maggio, cioè 11 giorni senza acqua per gli abitanti. E gli abitanti si chiedono: ma che fine fa l'acqua destinata alla via Manzoni, la danno ad altre vie più raccomandate? Agrigento non ha crisi idrica, e nel sottosuolo c'è tanta acqua da allagare la città. Io l'ho scoperto tanti anni fa, quando in un albergo mentre scavavano in un pianerottolo, è fuoriuscita tantissima acqua. E tanti anni fa, ad Agrigento c'erano almeno 7 fontane, oltre quella di Bonamorone, con acqua continua: perché il Comune non si dà da fare per fare sgorgare l'acqua del sottosuolo? Però l'Aica pretende il pagamento delle fatture per intero, quando, invece, dovrebbero essere ridotte almeno della metà. Al sindaco l'ardua sentenza!