Acqua si disperde in strada, la protesta di una residente: “Nessun intervento dopo un anno”

“Dopo un anno di segnalazioni a chi di competenza, ancora nulla si muove”. E’ questa la denuncia di una residente del lido balneare di San Leone, Calogera Nobile, che denuncia il continuo sversamento di acqua in strada in via Alghe Rosse e in via Degli Olenandri. “Si dice sempre che non bisogna sprecare acqua - dice - e in vece ad Agrigento si consente che finisca in strada”.