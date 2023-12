“Se puoi sognarlo puoi farlo”: un Natale speciale per i bambini stranieri

I bambini stranieri del progetto S.A.I. - Sistema di accoglienza ed integrazione di Comitini, sono stati ospitati per la prima volta dall’associazione culturale e ricreativa “Lo Schiaccianoci” in occasione delle festività natalizie. Per i piccoli ospiti sono state realizzate numerose attività ricreative a tema. I bambini, partecipando con grande entusiasmo alle proposte, hanno portato nel cuore di tutti il vero spirito del Natale fatto di condivisione, speranza e gioia di vivere nonostante le difficoltà della vita.

I promotori dell’iniziativa sono stati ispirati dalla celebre frase di Walt Disney “Se puoi sognarlo puoi farlo”. Si tratta delle fondatrici dell’associazione “Lo schiaccianoci” Fabiana, Valentina e Giuseppe Pollicino, in collaborazione con Gabriella Fanara, Clara Torregrossa, Giuseppe Patti e Rosario Torregrossa, che si sono avvalsi del prezioso ausilio degli operatori Annalisa Tornambè, Mary Fiore, Pasqualina Grassagliata, Maria Martorelli, Calogero Brucculeri, Rossana Nicolosi e Domenico Lattuca dell’associazione “Cometa”. Questi ultimi hanno subito accettato, con un “sì” convinto, di prendere parte all’iniziativa rendendo possibile, per i più piccoli, il sogno di conoscere Babbo Natale e dando la possibilità agli adulti di lasciare un segno concreto e tangibile sul territorio. Perché, come è stato più volte sottolineato, “facendo il bene si vive di felicità piena”.