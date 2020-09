Nutella si innamora della Scala dei Turchi

La famosissima crema alle nocciole prodotta dalla Ferrero si è fatta conquistare dalla marna bianca della Scala dei Turchi. La scogliera di casa nostra, insieme a Stromboli rappresenteranno la Sicilia nell’edizione speciale dei barattoli – realizzati in collaborazione con Enit – in vendita nei supermercati dal prossimo 13 ottobre.

Le nuove confezioni in edizione limitata e da collezionare tutti si chiamano “Ti Amo Italia”. La raccolta conta un totale di 30 vasetti che celebrano il Bel Paese attraverso tutte le regioni. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline della nostra costa. Grazie ai vasetti si potranno visitare virtualmente 30 località d’Italia: inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove si potranno inoltre mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese rivisitate in chiave Nutella.

La nostra meravigliosa Scala dei Turchi non poteva non essere protagonista di un tale viaggio virtuale per l’Italia; negli anni è stata set di moda, di video musicali, di documentari, e oggetto al tempo stesso di polemiche sulla sua proprietà e la sua tutela. Di certo però, è uno spettacolo talmente bello e famoso nel mondo ormai, da essere identificativo tra le bellezze che caratterizzano la nostra nazione.

In questo difficile momento per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’ENIT per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa. L’idea per la nuova campagna di Nutella è geniale oltre che determinante per rilanciare il turismo nel nostro Paese; “un viaggio multisensoriale per coinvolgere ogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche. Enit promuove l’immagine dell’Italia nel mondo, lo fa con ben 28 sedi in tutto il globo. Questo progetto contribuirà ad affermare l’Italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile”, ha detto infatti il presidente Enit, Giorgio Palmucci.

Nutella “Ti amo Italia”, tutti i luoghi