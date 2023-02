Sanremo a suon di meme sui social, divertenti anche quelli in salsa agrigentina

Polemiche, critiche e sorprese inaspettate. Il Festival di Sanremo è il più chiacchierato del momento tra canzoni, ospiti, gaffe, slogan sociali e sfuriate degli artisti con in testa Blanco che ha distrutto le decorazioni floreali sul palco durante la prima serata. Insomma Sanremo è Sanremo e da qui alla fine della kermesse ne vedremo sicuramente delle belle e il web si diverte a suon di meme con cui commenta e polemizza in maniera ironica tutto quello che accade ogni sera sul palco.

Bersagliata la Ferragni su tutti i social a partire dal monologo rivolto a se stessa e ironizzata con un’immagine di spiderman che parla a se stesso davanti allo specchio, ci sono anche le numerose scritte sui foulard che la stessa portava la prima sera con la scritta "Pensati libera" e sostituite con : “Se non foste cretini, io mangerei alla Caritas”, oppure “Cambiate canale” e ancora “radiatela”, giusto per citarne qualcuno. Facchinetti paragonato ad una scarpa da tennis per l’eccessiva apertura della bocca durante l’esibizione: “Sta perdendo un polmone”. I Cugini di campagna scambiati per i Maneskin tra sessanta anni. Gli Articolo 31 vestiti di bianco e paragonati ai due papi. Si perde il conto dei meme dedicati a Blanco o a Morandi con tanto di scopa a ripulire i danni di Blanco.

Posto anche ai meme in salsa agrigentina. Tra i più divertenti quelli proposti dalla pagina Facebook Satira Agrigentina in cui sono presi di mira la Ferragni con il solito foulard che porta la scritta: “Vinni l’acqua” e un’altra in cui si vede sempre la Ferragni con il suo abito in cui si vede il seno nudo disegnato paragonato ai dolci "Minni di virgini". E non poteva mancare Blanco in un fotomontaggio in cui è intento a prendere a calci le sterpaglie di un marciapiede con la scritta: “Ultim'ora: avvistato Blanco ad Agrigento”. Insomma ironia e fantasia corrono sul web tra commenti e reazioni social.