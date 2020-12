Borghi più belli d'Italia, Sambuca non delude le aspettative: alla scoperta della "perla araba"

Sambuca di Sicilia è una “perla” araba nel cuore dell’Agrigentino. Più di 5mila abitanti affollano il borgo per uno luogo che profuma di storia e tradizione vera.

La storia

Sambuca fu fondata dagli Arabi intorno all'830, qualche anno dopo il loro sbarco in Sicilia e la chiamarono Zabuth (per ricordare l'omonimo emiro arabo Al-Zabut che aveva fatto erigere in quel luogo un castello) e la costruirono alle pendici del Monte Genuardo, tra il fiume Belice il Sosio.



A nord il castello è protetto da muraglie merlate, con saettere, a sud, il Casale adiacente si snoda nel quartiere arabo. Sambuca conserva ancora le tracce di questa sua matrice islamica nel "quartiere arabo", costruito da un impianto urbano che si sviluppò attorno a sette "vicoli saraceni" (li setti vaneddi), trasformati in un museo vivente di storia arabo-sicula e nella fortezza di Mazzallakkar sulle sponde del lago Arancio che viene sommersa ogni qualvolta s'innalza il livello del Lago.

Teatri e Musei



Il teatro comunale L'Idea, fu costruito fra il 1848 e il 1851, da un gruppo di borghesi sambucesi amanti dell'arte. La struttura architettonica e lo stile ricalcano grandi teatri come il Bellini di Catania, il Politeama di Palermo, il Pirandello di Agrigento. Sul finire dell'Ottocento, restaurato e decorato in stile liberty dal pittore Domenico Ferrara, ritornò alla pubblica fruizione, ospitando importanti compagnie teatrali e celebri attori. Danneggiato gravemente dal terremoto del gennaio 1968, nel 1993, fu definitivamente restaurato e restituito ai cittadini sambucesi. Il teatro può ospitare circa duecentocinquanta persone.

Il museo archeologico "Palazzo Panitteri" è stato inaugurato nel 2013 e raccoglie pregiati reperti provenienti dal sito archeologico di Monte Adranone. Emblema del museo è la Demetra dalle Belle Chiome. Tra i reperti è possibile osservare cinture bronzee, strigili, suppellettili, vasi di ceramica attica e vasi di origini puniche, colonne e capitelli dorici e ionici, e molto altro ancora. Il percorso espositivo si estende tra le stanze del secentesco Palazzo Panitteri, appartenuto a importanti famiglie sambucesi, che presenta un caratteristico cortile con scala catalana e un giardino con piante ornamentali mediterranee.

I gemellaggi di Sambuca di Sicilia

Sambuca di Sicilia è gemellata con gli americani dello Winter Haven. Il motivo? Nel 1984 sul lago Arancio si svolsero i mondiali di Sci nautico.

Sambuca di Sicilia e le case 1 euro

Ben 16 case a base d’asta di 1 euro. L’iniziativa ha subito riscosso un successo incredibile, grazie anche al reportage sul borgo trasmesso sul canale turismo dell’emittente televisiva statunitense CNN. Oltre 100mila le mail e le telefonate ricevute dall’amministrazione comunale da parte di potenziali compratori provenienti da ogni parte del mondo.

L’asta si è conclusa all’inizio del mese di aprile 2019 e lo scorso 8 maggio sono state aperte le 49 buste con le singole offerte provenienti da Stati Uniti, Argentina, Paesi arabi, Cina, Russia, Francia e Regno Unito e, ora, i nuovi proprietari avranno a disposizione un periodo massimo di tre anni per ristrutturare gli immobili, come stabilito dal bando di gara.

Sambuca di Sicilia è il borgo dei borghi

Sambuca di Sicilia ha partecipato al programma televisivo di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia, nella stagione 2014/2015, affermandosi campione finale nella gara tra i comuni italiani partecipanti e vincendo uno scuolabus.



Sambuca è stata inserita nella lista dei "I borghi più belli d'Italia", primato che condivide con altri diciassette borghi siciliani.[21] Il 27 marzo 2016, dopo quasi due mesi di votazioni on line all'interno della trasmissione Rai Alle falde del Kilimangiaro, Sambuca di Sicilia è stata proclamata "Borgo dei Borghi", il più bello tra i borghi d'Italia. Nel settembre 2017 aderisce al progetto "Le vie del Sambuco" con i comuni siciliani di Savoca e Troina.[22]



Nel 2019 il comune ha iniziato a vendere 16 immobili a 1 euro; l'iniziativa ha avuto particolare successo grazie alla copertura mediatica della CNN, che ha attratto l'interesse anche all'attrice statunitense Lorraine Bracco, che ha deciso di comprarne uno e utilizzarlo per la realizzazione di una serie televisiva con Discovery Channel.