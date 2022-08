Roby Facchinetti innamorato della Valle dei templi

Sono sempre più numerosi i vip e gli artisti innamorati di Agrigento e delle sue bellezze. Dalla Valle dei Templi alla Scala dei Turchi non fanno che crescere le celebriità che restano incantate dai gioielli che il territorio offre. Video, scatti rubati inondano i loro profili social di Instagram e Facebook scatenando la curiosità dei fan, che interagiscono con commenti e like.

Ultimo in ordine di tempo Roby Facchinetti, che qualche giorno fa, dopo il concerto alla Valle dei Templi per la Mimosa d'oro 2022, non ha resistito all'incanto di un luogo magico e ha corrredato alcune foto con questo post: "Sono convinto che l’uomo abbia creato certi capolavori per meravigliare il mondo e anch’io ieri sera, osservando i Templi, mi sono meravigliato senza mai stancarmi. Sono queste straordinarie e uniche bellezze, che fanno della nostra Italia il paese più bello del mondo". Dal soundcheck al live, il cantante, voce penetrante dei Pooh che ha fatto la storia della musica italiana, ha immortalato i momenti clou della giornata ad Agrigento e il popolo social ha preso d'assalto i profili dell'artista con commenti di apprezzamento.

Non dimentichiamo che nei giorni scorsi anche Il Volo, sempre in concerto alla Valle dei Templi, ha fatto sognare non solo il pubblico presente ma anche quello a casa con lo scatto pubblicato dal noto pizzaiolo Pistritto, che ha fatto irruzione nel backstage del trio con tanto di pizza creata in loro onore. Vip pizzicati anche alla Scala dei Turchi. Da Ciro Ferrara a Jessica Alba, senza dimenticare Lorenzo Tonelli in vacanza in questa location per ben due volte e nelle settimane scorse protagonista anche la coppia vip Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che per il battesimo del piccolo Gabriele ha scelto la Cattedrale di San Gerlando con festeggiamenti al Lounge Beach Scala dei Turchi, padrino d'eccezione Alfonso Signorini.

L'estate deve ancora finire e quanti altri vip sceglieranno Agrigento come meta per le vacanze? Nell'attesa non mancheranno le soprese per i concerti dei cantanti che nelle prossime settimane illumineranno la Valle dei Templi tra cui Tommaso Paradiso ed Elisa.