Notte di Natale tra credenze popolari e leggende: tutti i riti scaramantici da fare per attirare la fortuna

Mancano pochissimi giorni a Natale e fervono i preparativi per la notte più magica dell’anno. La corsa agli ultimi regali, gli invitati, la scelta del menù perfetto senza rinunciare ai dettagli dalla tavola alle decorazioni. Ma tra scettici e superstiziosi forse non tutti sanno che durante questa notte esistono anche dei riti scaramantici che porterebbero fortuna. Dall’amore al denaro, si tratta naturamente di superstizioni c’è chi ci crede e chi no, noi vi sveliamo i più curiosi.

1.L’importanza del ceppo

Se c’è un camino bisognerebbe lasciarlo acceso nella notte tra il 24 e il 25 perché il giorno dopo cospargendo la cenere per casa si dice che terrà lontane le malattie, il carbone invece va messo nell’armadio per allontanare i ladri



2.E per trovare l’amore?

Si racconta che per trovare l’amore bisogna andare a dormire a ritroso, questo rito sarebbe di buon auspicio per chi è in cerca della persona giusta. Non dimentichiamo inoltre che baciarsi sotto il vischio è tra i riti propiziatori più gettonati per aver fortuna in amore

3.La candela

E’ di buon auspicio anche accendere una candela in tavola e non solo.

4.Occhio alle decorazioni

Se non ci avete ancora pensato non dimenticate di aggiungere una campanellina rossa nel vostro albero è simbolo del sole. Se avete invece un abete vero a Natale staccatene un ramoscello e conservatelo nel portafogli vi proteggerà.

5.Il cibo protagonista

Se nella vostra cena di Natale avete cucinato pesce si consiglia di conservare una scaglia attirerebbe il denaro.

6.Non regalare gioielli a croce

Si dice che donare un gioiello a croce non solo procurerebbe malattie ma porterebbe alla fine di una storia d’amore. Rottura sentimentale anche se si regalano scarpe o pantofole.