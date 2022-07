Hai detto pesce? Ecco dove fare un'esperienza di gusto unica

Frutti di mare, frittura di pesce, piatti tradizionali o gourmet. Voglia di un buon piatto di pesce? Dosi, qualità dei prodotti, tradizione e innovazione, sono questi gli ingredienti per un piatto vincente. Scopriamo insieme quali sono i ristoranti di Agrigento che vi offrono un’esperienza di gusto unica.



1.Il re di Girgenti.Sorge nel cuore della Valle Templi, il ristorante ha tre sale su tre livelli diversi e una splendida terrazza sulla Valle ed è meta non solo di turisti ma anche di vip internazionali. Offre una grande varietà di piatti, antipasti, primi e secondi. Solo per citarne alcuni abbiamo: Calamarata con vongole, pescatrice, datterino e bottarga di tonno; il Fagotto al nero di seppia, patate e tuma, ragù di coccio e acqua di pomodoroe ancora la Ricciola in olio cottura, purea di carota e croccante di nocciola dell’Etna o la Frittura di pesce e ortaggi e maio agli agrumi.

2.Ristorante Kalos. Nella piazzetta San Calogero c’è un luogo in cui storia, tradizioni, segreti della cucina locale ed ingredienti di ottima qualità si incontrano. Se amate i frutti di mare siete nel posto giusto. Tra i piatti imperdibili vi consigliamo: gli spaghetti fatti in casa con gambero di Mazara, pistacchio di produzione locale e pomodorini datterino oppure la triglia alla beccafico reale, la reginetta del mare.

3. Ristorante La Scala. Al centro di Agrigento gusto e raffinatezza diventano una cosa sola. Tra gli antipasti spiccano: Gran Cruditè "La Scala"e il Tortino di Alici di Sciacca a beccafico su pesto pantesco e cipolla rossa caramellata. Grande varietà di scelta anche per primi e secondi. Da provare i Tortelloni di burrata con salsa al gambero rosso e pesto di pistacchi e il Pesce sikano all’affumicatura di carrube.

4. Osteria Ex Panificio. Stella Michelin per il ristorante di Piazza Giuseppe Sinatra. Anche qui mangiare è un’esperienza sensoriale unica. Dalle Capesante scottate su crema di cannellini e verdure di stagione al Baccalà mantecato e pagelle su crudo di gambero rosso e ancora Linguine scampi e bottarga di mugine; Spatola croccante in agrodolce e chi più ne ha più ne metta.

5. Kokalos. Il ristorante che si trova di fronte alla splendida e suggestiva valle dei Templi regala uno stupefacente percorso gustativo. Piatti della tradizione o più ricercati, ce né per tutti i gusti. Si consiglia il Calamaro ripieno alla sicula con fonduta di patate, pomodori confit, scorza di limone, uva passa, pinoli e cipolla o la squisita frittura di pesce. Provare per credere.