E’ esplosa la veganomania, ecco la top five dei ristoranti in città

Niente carne né bianca e né rossa, niente pesce, crostacei, uova, latte e nessun cibo di origine animale. Ormai ovunque è esplosa la veganomania e sono sempre più numerosi i ristoranti e i locali che propongono oltre ai menù tradizionali opzioni vegane per accontentare anche i palati più esigenti.

Tofu, soia, seitan, tempeh questi tra gli alimenti vegetali più conosciuti. Ma quali sono i locali più gettonati ad Agrigento in cui servono anche opzioni vegane ? Ecco la top five dei ristoranti di Agrigento scelti dal popolo web e redatta sulla base delle recensioni registrate sul portale trip advisor.

1.Gusto'sì, via Cesare Battisti 15 . A pranzo a cena o per il brunch disponibili anche opzioni vegane. Gli utenti lo premiano per la qualità dei piatti cucinati come a casa.

2. Gustissimo pizza & more via Imera 225 . Tra le numerose pizze disponibili non mancano pietanze a base vegetale, disponibili anche opzioni gluten e lactose free.

3. Sal8 Ristorante Bar Via Cesare Battisti, 8. “Cibo di qualità, servizio professionale ed impeccabile. Merito oltre che allo chef a tutto il personale di sala. Consigliatissimo”,si legge tra i tanti commenti presenti.

4. Ginger people & food via Empedocle, 21 . "L'esperienza in questo ristorante ha superato le nostre aspettative: oltre ad aver mangiato divinamente delle cose preparate con amore e sapienza, abbiamo trovato anche un ambiente accogliente e caloroso", troviamo nelle recensioni.

5. Montemare via Pola, 92100, Agrigento. "Ristorante visitato più volte per la gradevolezza dei locali- scrive una cliente-l'ampia scelta nel menù e la prelibatezza delle portate. Per non parlare dell'ottima accoglienza da parte di tutto il personale".