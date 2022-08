Punta Bianca, set suggestivo per la sedia “Victoria Ghost” di Kartell

Non solo vip, l’incanto del territorio Agrigentino continua a stregare anche i grandi marchi che privilegiano i luoghi più suggestivi come set per le proprie campagne pubblicitarie. Ultimo in ordine di tempo Kartell che in Sicilia sceglie Punta Bianca la per la sua sedia “Victoria Ghost”.

L’azienda di design fondata a Milano nel 1949, che unisce creatività, innovazione e glamour per dar vita a vere icone di stile e design, ha pubblicato nella sua pagina ufficiale Facebook i favolosi scatti promozionali, accolti dal popolo social da like e condivisioni.

A corredo delle immagini non poteva mancare una descrizione che sottolinea l’unicità del territorio: “La spiaggia di Punta Bianca è una delle più belle dell'intera costa agrigentina, un paradiso naturale unico. La roccia bianca che caratterizza la spiaggia è stata erosa nel tempo, mostrandosi oggi liscia e con tratti molto più morbidi. La luminosità del paesaggio rende scultorea la sedia Victoria Ghost nella finitura blu intenso come il mare”.

Karrell, per la sua campagna a caccia di angoli di paradiso in Sicilia tesa a valorizzare i suoi prodotti, ha immortalato anche Mazara del Vallo e il magico Labirinto di Arianna di Fiumara d'Arte che si trova in prossimità del comune di Castel di Lucio, in provincia di Messina. Di recente anche Giorgio Armani per lo spot del profumo “Acqua di Gioia” non ha resistito al fascino della Scala dei Turchi. A fare il giro del web gli scatti risalenti allo scorso settembre con protagonisti l’ormai nota Greta Ferro, il modello Aleksandar Rusic e il duo di fotografi Hunter & Gatti.