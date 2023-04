Lunghi ponti di Primavera, ecco qualche idea per un week end speciale

Il 2023 è l'anno dei lunghi ponti da sfruttare al massimo Dopo il doveroso pic nic di Pasquetta, ecco che il calendario si mostra estremamente proficuo per chi vuole dedicarsi qualche giorno di riposo riducendo al minimo le ferie.

Si comincia con il 25 aprile, proseguendo con il primo maggio e il 2 giugno. L'idea è quella di sfruttare al massimo dei giorni di vacanza, per staccare dalla routine. Molti sono pronti ad andare lontano, "spegnendo" la frenesia delle città, altri - invece - hanno voglia di chiudere la valigia e dedicarsi alla grandi città d'arte.

Non solo, c'è anche chi, ha voglia di godersi a pieno la propria città, vivendo uan giornata da turista in casa propria. Infatti, nel calendario dei principali eventi regionali per il 25 aprile, spicca la Valle dei Templi. Il parco archeologico della Valle propone visite guidate con esperti e archeologi tra i percorsi sotterranei alla scoperta delle catacombe paleocristiane.

Sempre il 25 aprile, al tempio dei Dioscuri si potrà godere della bellezza dell'antico agrumeto e inebriarsi del profumo della zagara, degli alberi di arancio in piena fioritura. Inoltre, sarà possibile visitare le antiche sorgenti di Akragas e scoprire uno degli Acquedotti Feaci, l'Ipogeo Kolymbethra-Porta Quinta, percorribile sotto la guida di esperti speleologi. Poco oltre il giardino si potrà raggiungere il vicino, e poco noto, tempio di Vulcano, da cui si gode di una veduta straordinaria sull'intera Collina dei Templi.

A pranzo sarà possibile prenotare un cestino da picnic, oppure usufruire di una piccola area attrezzata tra gli aranci, dove ritrovarsi con le persone care per consumare i cibi preparati in casa. Il picnic al giardino Kolymbethra si ripeterà l'uno maggio, ed il 2 giugno.

C'è anche spazio per delle gite fuori porta, La Sicilia, infatti, diventa patria delle fiere gastronomiche e non solo. Da Agrigento si può raggiungere Palermo, per prendere parte ad eventi di musica e gastronomia.

Al mercato Sanlorenzo tornano le grigliate di carne e pesce all'aperto. Sempre nel Palermitano, a Cerda torna la sagra del Carciofo, mentre e a Vizzini nel Catanese vi sarà la sagra della ricotta. A Vittoria è invece allestita la fiera dell'antiquariato. A Ramacca, invece, ci sarà una nuova sagra del carciofo: sapori, tradizione e innovazione.

Non solo musica e cibo, ma anche arte e cultura. Infatti, nella giornata del 25 aprile saranno aperti anche tutti i musei. A Palermo sono visitabili in mattinata Palazzo Riso, la galleria regionale di palazzo Abatellis, la casa dell'annunciata di Antonello da Messina, l'oratorio dei Bianchi alla Kalsa. E ancora: il Salinas, dove si può ammirare la statua della Dea Atena, arrivata dall'Acropoli di Atene, lo Steri con il quadro della Vucciria di Renato Guttuso e la pinacoteca di Villa Zito.

La Sicilia apre le porte ad un lungo week end che promette divertimento e sana spensieratezza.